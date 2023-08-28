На Кубани завели дело после смертельного ДТП с участием полицейского

В Темрюкском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием сотрудника МВД, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

По предварительной версии следствия, 26 августа участковый уполномоченный полиции сел за руль «Лады Приоры» в нетрезвом состоянии. Двигаясь по трассе между поселком Пересыпь и станицей Голубицкой, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением пенсионера.

В результате ДТП скончался 25-летний пассажир «Лады Приоры». Сам полицейский и еще трое пассажиров, в том числе двое подростков 16 и 17 лет, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 68-летний водитель «Лады Ларгус» от лечения в стационаре отказался.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура Темрюкского района.

Наталья Решетняк

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