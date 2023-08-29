Компания «Укргаздобыча» открыла новое месторождение газа, сообщила пресс-служба концерна «Нафтогаз Украины». Согласно геологическим исследованиям, запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд куб. м газа.

«Нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D-сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд куб. м газа»,— говорится в сообщении концерна.

Временно исполняющий обязанности генерального директора «Укргаздобычи» Олег Толмачев отметил, что это не первое месторождение углеводородных залежей, которое было открыто в текущем году. «Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа»,— отметил он. По словам господина Толмачева, «Укргаздобыча» продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и бурение новых скважин.

В начале августа «Нафтогаз Украины» сообщил, что объем газа в хранилищах превысил 12 млрд куб. м. По словам главы концерна Алексея Чернышова, к началу отопительного сезона в хранилищах планируется накопить 14,7 млрд куб. м топлива. По его оценкам, такого объема должно хватить для отопления в течение всего зимнего периода.