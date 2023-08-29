Средняя стоимость апартаментов на рынке Петербурга выросла на 15%

За первое полугодие 2023 года средняя цена на апартаменты в Санкт-Петербурге увеличилась на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В годовом соотношении средняя стоимость увеличилась на 15%, сообщает пресс-служба компании коммерческой недвижимости Maris.

Согласно результатам проведенного компанией исследования, на конец июля текущего года количество введенных в эксплуатацию комплексов апартаментов по городу и области насчитывает 110 проектов на более чем 33 тыс. юнитов. В I полугодии объем предложения на рынке Петербурга увеличился почти на 3 тыс. юнитов. При этом за этот период было продано на 51% меньше апартаментов, чем в период с января по июнь 2022 года. Во втором квартале объем ввода снизился на 55% сравнительно с аналогичным периодом прошлого года.

На первом месте по объему введенных объектов находятся Московский, Выборгский, Василеостровский и Фрунзенский районы города. По числу строящихся — Невский, Московский, Красногвардейский и Приморский. Лидирующую позицию по количеству юнитов занимают апартаменты комфорт- класса, вытеснив бизнес- и элитный класс.

В первом полугодии на стадии строительства находились комплексы апартаментов на более чем 15 тыс. юнитов. В продажу поступили более 600. Предполагается, что за второе полугодие текущего года в эксплуатацию войдет 2,9 тыс. юнитов в 15 комплексах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за полгода в Петербурге реализовано на 38% больше апартаментов, чем годом ранее.

Елизавета Цветкова

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