Верховный суд разрешил уволить сотрудника, выпившего на работе

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников за появление на рабочем месте пьяными даже в случае отсутствия соответствующего медосвидетельствования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода «Красный октябрь». В отношении него составили акт о нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Слесарь не сумел составить объяснительную, но на самом акте написал: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!».

Начальник отправил мужчину на медицинское освидетельствование, но не оплатил его и не предоставил транспорт. Слесарь отказался платить за процедуру 1600 руб. Его уволили, и мужчина обратился в суд. Он уверяет, что доказательств состояния опьянения у руководства нет, а запись в акте он сделал под давлением. Он требовал восстановить его на работе, выплатить зарплату за вынужденные прогулы, а также компенсировать ему моральный вред, потому что эта «ситуация негативно отразилась на его самочувствии, привела к бессоннице и стрессу».

Суды трех инстанций приняли его сторону, сочтя, что нет доказательств для его увольнения. Однако Верховный суд постановил, что состояние алкогольного или другого токсического опьянения «может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами». Суд отменил решения о восстановлении мужчины на работе и направил дело на пересмотр.

РАПСИ отмечает, что, согласно разъяснению ВС РФ, «увольнение ... может последовать и тогда, когда сотрудник в рабочее время находился в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории своей организации либо там, где он по поручению работодателя должен был выполнять трудовую функцию».

Лаура Кеффер