«Россети Тюмень» направили более 10 млн рублей на повышение надежности электроснабжения КМНС в Югре

«Россети Тюмень» завершили замену оборудования на высоковольтной подстанции «Амня» в ХМАО-Югре. Энергообъект питает поселок Казым, где большинство населения — представители коренных малочисленных народов Севера: ханты, манси и ненцы. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила более 10 млн рублей.



На подстанции энергетики заменили 9 масляных выключателей 10 кВ на современные вакуумные. Новое оборудование отечественного производства — высоконадежное, экологичное и безопасное с точки зрения пожаров, а расчетный срок эксплуатации установленных коммутационных аппаратов составляет более 25 лет. Чтобы подготовить питающий центр к периоду максимальных нагрузок, «Россети Тюмень» провели комплексное техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования. Плановые работы на объекте завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Подстанция 110 кВ «Амня» является ключевой в схеме электроснабжения Казыма, где проживает порядка 1,7 тысячи жителей. Выполненные технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей и социально значимых объектов: участковой больницы, школы, детского сада и дома культуры.

АО «Россети Тюмень»