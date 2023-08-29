Ученые определили концентрации «вредного» озона над Петербургом

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) измерили концентрацию «вредного» тропосферного озона над Петербургом за последние 13 лет и пришли к выводу, что скопление вещества постепенно снижается, сообщили 29 августа в пресс-службе вуза.

«По данным измерений было получено статистически значимое уменьшение содержания ТО на величину 0.34±0.22% в год, что говорит об уменьшении вклада тропосферного озона в парниковый эффект в регионе»,— уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что работа проводилась в рамках гранта Российского научного фонда.

В Петербурге приземные концентрации озона измеряют на нескольких станций для оценки качества воздуха, но из-за короткого периода жизни озона вблизи поверхности Земли этих данных недостаточно. Поэтому измерения содержания тропосферного озона, которые провели физики СПбГУ, являются уникальными для города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в музей СПбГУ передали кости гадрозавра из Благовещенска.

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