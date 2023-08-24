В музей СПбГУ передали кости гадрозавра из Благовещенска

В Палеонтологический музей Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) передали ископаемого гадрозавра из Благовещенского местонахождения. Останки лягут в основу новой экспозиции учреждения, сообщает музея ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В честь 300-летия университета в подарок вузу были переданы три гипсовых монолита с костями задней конечности гадрозавра, зубная и верхнечелюстная кости, позвонок и несколько зубов.

По словам заведующего музеем СПбГУ Дмитрия Григорьева, фрагменты останков перевозят в гипсовых оболочках, которые позволяют избежать деформации костей. На месте они будут склеены и пропитаны закрепляющим составом, после чего, недостающие кости напечатают на 3D-принтере.

Благовещенское местонахождение было открыто в середине ХХ века и активно разрабатывалось с 80-х годов. С 2022 года сотрудники Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН и СПбГУ совместно ведут на этом участке раскопки и научную работу.

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