«Капитал строй» реконструирует санаторий в Стерлитамаке под школьные корпуса

Компания «Капитал строй» реконструирует здания бывшего санатория «Березка» в Стерлитамаке для размещения начальных классов гимназии №1 и детского сада, сообщила пресс-служба минстроя Башкирии. Работы на объекте проводятся в рамках нацпроекта «Образование», заказчиком выступает Управление капитального строительства Башкирии.

Общая площадь помещений составляет более 8 тыс. кв. м. В восьми зданиях разместят классы для 750 учеников, а также помещения для 120 дошкольников.

Фактическая готовность объекта превышает 65%. В зданиях установлены витражи и окна, усилены дверные проемы, возведены внутренние стены и перегородки, смонтирована система вентиляции. В настоящее время в корпусах продолжаются внутренние отделочные работы и прокладка сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце 2021 года суд по иску прокуратуры обязал администрацию Стерлитамака ликвидировать дефицит детских садов и школ в трехлетний срок. Надзорное ведомство установило, что в 2021 году в городских школах обучалось 35,6 тыс. детей при проектной мощности 25,8 тыс. Рассчитанные на 15,6 тыс. воспитанников детские сады посещали более 19,7 тыс. дошкольников.

Наталья Балыкова

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