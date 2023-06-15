Суд обязал администрацию Стерлитамака перераспределить детей между школами и детсадами

Стерлитамакский городской суд обязал администрацию города изменить территории, закрепленные за муниципальными образовательными учреждениями. Соответствующий иск заявила городская прокуратура — в ведомстве посчитали, что таким образом может быть решена проблема нехватки образовательных учреждений. В качестве заинтересованных лиц к участию в разбирательстве были привлечены 65 детских садов и 38 школ, муниципальный отдел образования, региональный минстрой и минобразования республики.

В 2021 году прокуратура установила, что число школьников и воспитанников детских садов выше проектной мощности городских образовательных учреждений. Так, школы Стерлитамака рассчитаны на 25,8 тыс. человек, однако в них на тот момент обучалось 35,6 тыс. Проектная мощность детсадов составляет около 15,6 тыс. детей, при этом их посещали более 19,7 тыс. В ведомстве констатировали, что такая ситуация сложилась из-за бездействия городской администрации, не принимающей мер по развитию социальной инфраструктуры. Это в свою очередь влечет нарушение прав несовершеннолетних на надлежащие условия воспитания и обучения и на доступность образования.

Помимо переполненности классов и групп в прокуратуре установили ряд других нарушений. В частности, в некоторых школах продолжительность урока составляла 40 минут вместо положенных 45, а для первоклассников — 35 минут вместо регламентированных 40. Другие нарушения выразились в нарушениях при составлении школьного расписания и распределения учебной нагрузки, а также недостаточной площади в игровых комнатах в детских садах.

Суд пришел к выводу, что выявленные нарушения свидетельствуют о переполненности образовательных организаций, влекут снижение качества реализации образовательных программ и не отвечают потребностям детей в создании комфортной и современной образовательной среды.

Прокуратура уже обращалась с иском к администрации. В конце 2021 года городской суд обязал муниципальные власти ликвидировать переполненность в школах и детсадах в течение года с момента вступления решения в законную силу. Администрация обратилась с жалобой в Верховный суд Башкирии, который направил дело на новое рассмотрение.

Наталья Балыкова

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