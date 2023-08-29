Скандал на закупках для самарской больницы им. Середавина дошел до суда

Самарское УФАС выиграло суд у компании, которая пыталась доказать, что ее неправомерно не допустили к торгам. Об этом сообщает региональная антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее ООО «ЛВД» участвовало в торгах на поставку шовного материла для ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина». Начальная цена контракта составила около одного млн руб.

Однако заявка компании была отклонена. Организатор торгов сослался на то, что якобы в документации были указаны недостоверные сведения о поставляемом материале.

Компания не согласилась с этим решением и обратилась в региональный антимонопольный орган. В итоге Самарское УФАС сочло жалобу частично обоснованной. Однако выдавать больнице предписание не стало, поскольку «нарушение не повлияло на результаты закупки», говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госучреждение из Самары было уличено в нарушении при закупке медоборудования на два млн руб. Региональное УФАС обязало ГКУ «Самарафармация» отменить торги.

Георгий Портнов