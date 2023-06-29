Госучреждение из Самары уличено в нарушении при закупке медоборудования на 2 млн рублей

Самарское УФАС России признало региональное ГКУ «Самарафармация» виновным в нарушении закона о контрактной системе (п.1 ч. 1 ст. 33). Ведомство обязало учреждение отменить торги на закупку медоборудования стоимостью два млн руб. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее ООО «МОСТЕН» пожаловалось в антимонопольную службу региона на областное ГКУ «Самарафармация». Заявитель указал на нарушение, которое допустило учреждение при проведении электронного запроса котировок на поставку медицинского оборудования.

Торги касались поставки физиотепивтической системы чрескожной электрической нейромиостимуляции. Цена контракта составила два млн руб.

Самарское УФАС провело проверку и установило, что «заказчик указал технические характеристики, которым соответствует только один производитель». При этом по Закону о контрактной системе «описанию объекта закупки должна соответствовать продукция не менее чем двух производителей», сообщает ведомство.

Ранее самарское УФАС трижды оштрафовало замдиректора ГКУ «Самарафармация». Поводом для этого также стало нарушение учреждением закона о контрактной системе.

Георгий Портнов