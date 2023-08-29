Apple выплатила екатеринбуржцу тройную стоимость смартфона из-за неисправности

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал ООО «Эппл Рус» выплатить тройную стоимость Iphone мужчине из-за неисправности тачскрина. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2020 году екатеринбуржец купил Iphone 11 стоимостью 96,9 тыс. руб. Через два месяца после покупки у смартфона стал некорректно работать тачскрин. Мужчина обратился в авторизованный сервисный центр, в котором на смартфоне заменили дисплей, а затем вернули владельцу. После замены неисправность в работе Iphone не исчезла, из-за чего мужчина еще несколько раз обращался в сервис.

В марте 2021 году мужчине вернули телефон и отказали в гарантийном обслуживании, отметив, что были выявлены следы неавторизованного ремонта. После этого екатеринбуржец обратился в ООО «Эппл Рус» с требованием заменить смартфон. Претензию оставили без удовлетворения, а телефон после очередного обслуживания мужчине не вернули.

После отказа компании мужчине обратился в Ленинский суд с иском о возврате средств за гаджет, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и расходов. Была назначена судебная товароведческая экспертиза, в результате которой была выявлена некорректная работа тачскрина, а причина — скрытый производственный эффект. «В связи с тем, что запчасть отсутствует в свободной продаже, недостаток товара был признан неустранимым»,— сказано в сообщении.

Суд частично удовлетворил исковые требования. С компании взыскана сумма, за которую мужчина купил смартфон, неустойка в таком же размере, компенсация морального вреда в размере пяти тыс. руб., штраф — 99,4 тыс. руб. и расходы на представителя в размере 20 тыс. руб. Всего с ООО «Эппл Рус» взыскано 318,4 тыс. руб., а также расходы на проведение судебной экспертизы — 22 тыс. руб.

Компания обращалась в областной суд с апелляционной жалобой, однако решение Ленинского районного суда осталось без изменений.

Напомним, в феврале компания Apple выплатила штраф в размере 906 млн руб., назначенный в 2020 году Федеральной антимонопольной службой по обращению «Лаборатории Касперского».

Полина Хабарова

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