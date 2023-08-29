5 преимуществ блог-платформы в супераппе Gem Space

Существует много специализированных площадок для блогеров под разный тип контента: тексты, видеоролики, стримы. Но есть и универсальные сервисы, где можно публиковать все, что угодно — например, блог-платформа в супераппе Gem Space. Это приложение уникально тем, что «выросло» из мессенджера, который по мере разработки набирал все больше функционала. Такой способ развития дал Gem Space несколько преимуществ по сравнению с другими площадками, за которые полюбился и блогерам, и их читателям или зрителям.



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1. Разнообразие сервисов

Большое количество сервисов и услуг означает в первую очередь то, что пользователи проводят в приложении много времени. Это дает стабильную и лояльную аудиторию авторам каналов.

Gem Space состоит из нескольких разделов. В разделе «Чаты» представлен весь спектр возможностей для общения: сообщения, звонки и онлайн-конференции с количеством участников до 1 тыс. человек. Разделы «Лента», «Каналы» и «Каталог» позволяют удобно ориентироваться в многочисленных пабликах — подписываться, читать, комментировать и создавать собственные.

Раздел «Сообщества» дает возможность блогерам вести несколько каналов и чатов и держать их все в одном месте. Этот функционал удобен и для простых пользователей: обычно они собирают сообщества для семьи или друзей.

Также всем пользователям доступна бесплатная расшифровка голосовых сообщений, возможность отправлять файлы без ограничений по размеру, а также встроенный переводчик на 17 языков и доступ к нейросетям ChatGPT и Midjourney через бота GemAIBot.

2. Лента новостей

Особенность супераппа Gem Space — это умная лента новостей. Обычно этот функционал пользователи встречают в социальных сетях. Там публикуются обновления на страницах друзей и в пабликах, рекомендации групп, а также рекламные посты. В новостной ленте Gem Space можно ознакомиться с обновлениями на всех каналах, на которые подписан пользователь. Это удобно и экономит время — для просмотра новых публикаций не нужно заходить на каждый канал отдельно. Там же в ленте можно ставить реакции и писать комментарии к статьям. В этом разделе алгоритм умной новостной ленты рекомендует пользователю каналы, соответствующие его интересам, указанным при регистрации в приложении.

3. Удобные сервисы для блогеров

Для всех блогеров доступен внутренний редактор статей. Он дает возможность готовить публикации в самом приложении. В этом редакторе можно форматировать текст, выделять заголовки и добавлять изображения.

Для авторов, которые регулярно делают новые публикации и активно ведут свой канал, будет удобно использовать сервис отложенных публикаций. Он поможет регулярно в нужное время выкладывать свежие посты, чтобы оправдывать ожидания подписчиков, которые быстро привыкают к определенному графику появления нового контента.

Также разработчики интегрировали сервис по отправке донатов блогерам без комиссии. Для получения денежного перевода блогеру нужно указать реквизиты для платежа в своем профиле, а подписчики могут нажать на специальный значок для доната и сделать перевод понравившемуся автору.

Фото: предоставлено ООО «Итон»

4. Поддержка всех форматов контента

Блог-платформа Gem Space подходит для блогеров с разнообразным типом контента. Там можно размещать посты в виде статей или заметок, выкладывать видео и вести стримы. При проведении стримов можно по желанию добавлять в эфир второго соведущего.

Во всех форматах у пользователей есть возможность ставить реакции и оставлять комментарии. Обратная связь от подписчиков помогает блогерам анализировать свой контент и учитывать мнение аудитории при подготовке следующих публикаций.

5. Бесплатное продвижение

Для авторов каналов разработчиками предусмотрены некоммерческие способы продвижения каналов, позволяющие получать новую аудиторию без дополнительных вложений. У тех, кто недавно начал вести канал и создает интересный контент, есть возможность попасть в подборку «Не пропустите эти каналы» на главной странице раздела «Каталог», где находится список всех существующих каналов этой блог-платформы. Каналы, уже добившиеся определенной популярности, автоматически попадают в подборку «Самые популярные каналы». В разделе «Каталог» есть разные подборки, которые помогают пользователям ориентироваться в многообразии контента.

Суперапп Gem Space продолжает свое развитие, и новые сервисы ожидаются в том числе и на блог-платформе. В ближайшее время там появится собственная рекламная платформа, с помощью которой блогеры смогут монетизировать контент и продвигать каналы. Также добавится возможность создавать платный контент. Все это позволит блогерам Gem Space получать эффективную отдачу от своей творческой деятельности.

ООО «Итон»