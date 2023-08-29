На кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом привезли около 200 памятников

На кладбище в Березовском (Свердловская область), где хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», доставили около 200 новых памятников. Об этом со ссылкой на ветерана компании и ВС России Андрея Галицына сообщает Е1.ru.

Памятники — черные пирамиды, которые установят вместо прежних деревянных крестов. Их называют «зубья дракона», поскольку они похожи на противотанковые заградительные сооружения.

Напомним, о том, что на Северном кладбище Березовского хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», рассказывал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Он пояснял, что на кладбище локально захоронены те бойцы, которые проживали в Екатеринбурге или окрестностях и чьих родственников либо не удалось оперативно найти, либо они не в состоянии организовать похороны.

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