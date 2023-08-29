«Сначала невидимую закрепку могли делать только в плоскости»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как появился такой способ крепления драгоценных камней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Webster Фото: Stephen Webster

Недавно я совершенно случайно выяснила, что многие любители украшений не знают, как и когда появилась невидимая закрепка бриллиантов. Давайте же немедленно устроим ликбез на эту тему.

Такой способ крепления драгоценных камней появился на рубеже 1920-1930-х годов. Великолепные украшения того периода в основном были с рубинами и сапфирами, с бриллиантами их тогда не делали — просто не могли нарезать нужные канавки на очень твердых алмазах.

Сначала невидимую закрепку вообще могли делать только в плоскости, но позднее освоили создание украшений в объеме. А среди совсем недавних ноу-хау — технология, при которой камни в невидимой закрепке видны с двух сторон, как в витражной эмали.

Но вернемся к бриллиантам. Украшения с ними начали создавать в 1980-х. Тогда появилась огранка «принцесса» (датой создания считается 1979 год), а потом ее модификации.

Лазер же позволил не только делать необходимые канавки — важно еще было их очень аккуратно обрабатывать. В цветном камне несовершенство обработки не видно, а прозрачный бриллиант все это отражает и подчеркивает недочеты.

Если смотреть на современные работы, то бриллиантов в невидимой закрепке особенно много можно встретить в ультрадорогих часах. Думаю, это связано в том числе с тем, что это часто унисекс- или мужские часы. А среди представителей сильного пола больше покупателей именно бриллиантов, а не сапфиров с рубинами.