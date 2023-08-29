Суд прекратил дело экс-главы минприроды Удмуртии по возведению бани в заказнике

Верховный суд Удмуртии провел заседание, где рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление в отношении экс-министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Александра Нестерова. Причиной для апелляции стало решение Октябрьского суда, по которому дело переквалифицировали и прекратили из-за истечения сроков давности, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: Пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Напомним, Александр Нестеров выдал разрешение на строительство комплекса зданий и сооружений на территории Чекеровского заказника. Речь идет о возведении банно-гостиничного комплекса. Однако при этом экс-министр «умышленно своих должностных полномочий не превышал», а небрежно исполнил обязанности, в частности не организовал экспертизу проектной документации. В результате был уничтожен плодородный слой на территории заказника, снесен грунт на участке под уклон к пруду, а также незаконно вырублены 183 дерева и сокращены местообитания птиц.

Районный суд квалифицировал совершенное деяние по ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Срок привлечения к ответственности за данное преступление составляет два года, а совершено оно было в 2015-2017 годах. Таким образом, суд прекратил уголовное дело.

Верховный суд республики признал постановление законным и обоснованным, а также оставил его без изменения.