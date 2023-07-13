Верховный суд пересмотрит дело о строительстве бани в Чекеровском заказнике в отношении экс-главы минприроды Удмуртии

Верховный суд Удмуртии пересмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Александра Нестерова. Причиной стало апелляционное представление прокурора, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, органы предварительного следствия обвиняли Александра Нестерова в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Напомним, по версии следствия, осенью 2016 года он организовал на территории Чекеровского государственного заказника строительство банно-гостиничного комплекса, чем причинил окружающей среде экологический вред и незаконно израсходовал 3,5 млн руб. бюджетных средств.

Однако в ходе рассмотрения суд первой инстанции квалифицировал преступление как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Поскольку срок давности привлечения к ответственности за преступления небольшой степени тяжести, к которым относится халатность, составляет два года, Александра Нестерова освободили от уголовной ответственности.

Прокурор не согласился с приговором суда в части квалификации деяния и обратился в Верховный суд республики. Заседание назначили на 10 августа.