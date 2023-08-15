АвтоВАЗ стал собственником резидента ОЭЗ «Тольятти»

АвтоВАЗ приобрел бывшее совместное предприятие японских компаний Toyota Tsusho и Atsumitec, специализирующееся на производстве приводов переключения передач. Завод находится на территории ОЭЗ «Тольятти».

По данным ЕГРЮЛ, российская автомобильная компания стала собственником ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» (ООО «АТЦ Рус»). АО «АВТОВАЗ» принадлежат 99% долей организации, еще 1% находится во владении дистрибьютора запчастей группы АО «Лада-Имидж».

Ранее сообщалось, что подведомственный Минпромторгу России ФГУП НАМИ приобрел 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала боевых действий на Украине, за один евро. Производственные и научно-исследовательские центры в Петербурге также перешли в собственность НАМИ. Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставку запчастей передали «АвтоВАЗу». В июне текущего года на бывшем заводе Nissan в Петербурге запустили серийное производство LADA X-Cross 5.

Евгений Чернов