Россельхозбанк зафиксировал рост спроса на сельскую ипотеку в Черноземье

Управляющие Россельхозбанка в областях макрорегиона прокомментировали «Ъ-Черноземье» существенный рост кредитования физлиц в первой половине 2023 года. В банке связывают эту динамику с ростом спроса на ипотечные кредиты, в особенности — на сельскую ипотеку.

«Рост кредитного портфеля по физическим лицам в банке связан прежде всего со спросом на субсидированные кредитные продукты с государственной поддержкой. В первую очередь это "Сельская ипотека",— сообщил директор Липецкого филиала Россельхозбанка Алексей Чемыхин.— В 2023 году изменились условия программы, увеличился лимит кредита, снова стало возможно покупать квартиры в малоэтажных домах. Также в феврале в два раза увеличилась максимальная сумма по льготному потребкредиту на благоустройство для жителей села. Именно эти факторы начали влиять на динамику выдач физлицам».

Вместе с тем господин Чемыхин не считает, что увеличение кредитования несет риски роста просроченной задолженности, в том числе по ипотеке: «Самые востребованные ипотечные программы в свою очередь самые низкорискованные для банка, поэтому риск роста просрочки минимален. Ее объем с начала года не изменился и составляет менее 3%»

«Проблема закредитованности населения только формально увеличивает риски невозврата. Несмотря на кризисные проявления прошлого и этого года, население по-прежнему остается одним из самых надежных заемщиков в экономике, поэтому банки активно наращивают розничное кредитование»,— пояснил управляющий в Орловской области Михаил Шихман.

Директор Белгородского филиала Россельхозбанка Андрей Долгий сообщил что в регионе выдачи ипотеки с господдержкой за первое полугодие 2023 года увеличились на 59% в сравнении с первой половиной 2022-го. «Люди сейчас, в первую очередь, беспокоятся о личном и семейном благополучии, а уже потом о платежной дисциплине. Многие заемщики меняют место проживания»,— добавил господин Долгий.

Банкиры считают, что недавнее повышение ключевой ставки ЦБ до 12% годовых переломит во второй половине года динамику с ростом выдач ипотеки, но не субсидированной

«Практика показывает, что рост ключевой ставки приводит к замедлению кредитной активности населения, которая в последствии, впрочем, восстанавливается»,— сообщила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка. Управляющий в Курской области Роман Долещук ожидает, что «спрос на субсидированную ипотеку и потребительские кредиты скорее повысится» на фоне сокращения выдач остальных продуктов.

Подробнее о тенденциях в кредитовании физлиц — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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