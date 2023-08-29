Балаковская АЭС организовала в стрелковом клубе «Атом» первые семейные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета

Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета состоялись 26 августа 2023 г. в городе Балаково Саратовской области. Здесь на базе Губернаторского колледжа год назад при поддержке Балаковской АЭС и концерна «Росэнергоатом» открылся стрелково-патриотический клуб «Атом», где дважды в неделю бесплатно занимаются и соревнуются юные жители города.

На этот раз соревнования прошли для работников атомной станции, ее подрядных организаций и их детей.

«Сегодняшние спортивные состязания — это возможность не только получить навыки и опыт в обращении с пневматическим оружием, но и воспитать в детях дух патриотизма, с пользой провести выходной день с семьей», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Балаковской АЭС Юрий Мезенцев, который вместе с сыном также принял участие в турнире.

Взрослым участникам соревнований по очереди с ребенком необходимо было на время пройти дистанцию и сбить мишени. Засчитывался парный результат. Всего на соревнования заявились 27 семей — в основном, папы с сыновьями и дочками. Пары, показавшие лучшие результаты, получили грамоты победителей, но без подарков от Балаковской АЭС и хорошего настроения не ушел никто.

«Уже год занимаюсь в спортивно-стрелковом клубе „Атом“, есть опыт, поэтому и победил с папой на сегодняшних соревнованиях. Он работает инженером в электроцехе Балаковской АЭС и в стрелковый клуб записал нас с братом сразу же после его открытия. Заниматься нравится, это очень по-мужски — уметь работать с пистолетом», — отметил юный участник Тимофей Москвичев.

Многие дети работников атомной станции, для которых это первые стрелковые соревнования, после турнира изъявили желание записаться в спортивно-стрелковый клуб для занятий на постоянной основе. Здесь дети осваивают практическую стрельбу, сборку-разборку оружия, повышают уровень физической подготовки. Двери клуба открыты для любого желающего в возрасте от 10 до 18 лет. Расположен он на Саратовском шоссе, д 33. Занятия проходят под контролем опытных инструкторов с соблюдением всех мер безопасности.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй — в 1987, третий — в 1988 и четвертый — в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири. Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453) 62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС