«Теплоэнерго» намерено привлечь кредитную линию на 500 млн рублей

АО «Теплоэнерго» (Нижний Новгород) намерено привлечь возобновляемую кредитную линию на три года с лимитом 500 млн руб., сообщил «Интерфакс» по данным системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Начальная цена контракта составила 150 млн руб., процентная ставка не должна превышать 10% годовых.

Средства необходимы, чтобы пополнить оборотные средства, говорится в документах. Компания намерена рассчитаться с поставщиками и контрагентами, выплатить зарплату, оплатить налоги, аренду.

Заявки принимаются до 7 сентября, итоги подведут 21 сентября.

«Теплоэнерго» пыталось привлечь кредитную линию на 500 млн руб. в мае этого года, однако предложения от банков не поступили.