«Теплоэнерго» планирует привлечь кредитную линию на 500 млн рублей

Муниципальное АО «Теплоэнерго» (Нижний Новгород) рассчитывает привлечь возобновляемую кредитную линию на три года с лимитом 500 млн руб., сообщил «Интерфакс» по данным системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 135 млн руб., процентная ставка не должна превышать 9% годовых.

Компания намерена привлечь линию, чтобы пополнить оборотные средства: рассчитаться с поставщиками и контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам, оплатить налоги.

Подача заявок открыта до 9 июня, итоги подведут 26 июня.