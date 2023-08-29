Жители Воронежской области стали брать на 63% больше автокредитов

В первом полугодии 2023 года жители Воронежской области взяли в банках кредитов на покупку автомобилей в сумме на 7,85 млрд руб., что на 63% больше, чем в январе-июне 2022-го (4,81). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные от организаций-кредиторов. Большую часть прошлого года автокредитования показывало значительное падение к 2021-му.

В других регионах Черноземья НБКИ фиксирует аналогичную динамику. Сильнее всего за первую половину 2023 года автокредитование выросло в Курской области. Там за шесть месяцев жители взяли 3,01 млрд руб. займов для покупки машин, что на 91% больше прошлогоднего показателя (1,57 млрд руб.).

В Белгородской области выдачи автокредитов в первом полугодии выросли по сравнению с январем-июнем 2022 года на 75%, с 2,55 до 4,56 млрд руб. В Тамбовской области рост составил 67%, с 1,86 до 3,11 млрд руб. Точно такие же темпы показало автокредитование в Орловской области, где выдачи увеличились с 1,19 до 1,98 млрд руб.

Наименее заметный рост автокредитования НБКИ фиксирует в Липецкой области, где показатель по итогам первого полугодия вырос на 59%, с 2,16 до 3,45 млрд руб.

«Динамика во многом связана с эффектом низкой базы из-за падения выдач в первой половине прошлого года. После чего ситуация в автокредитовании и других сегментах розничного кредитования стабилизировалась»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе НБКИ

Также рост объемов выдачи автокредитов там связали с «возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран». Банки при этом продолжают «придерживаться консервативной политики» по отношению к заемщикам, заключили в НБКИ.

Сергей Калашников

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