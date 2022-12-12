Жители Воронежской области стали брать на 41% меньше автокредитов

Динамика кредитования на покупку автомобилей в Воронежской области в январе-апреле 2022 года сократилась на 41,1% к аналогичному периоду 2021-го. Жители региона в денежном выражении взяли кредиты на покупку машин на 8,4 млрд руб. (14,3 млрд руб. за январь-октябрь 2021-го). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные от 4 тыс. организаций-кредиторов.

«Существенное сокращение выдачи объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей,— говорят в НБКИ.— Поддержку сегменту автокредитов и всему авторынку оказывает возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования»

Показатели региона сопоставимы с динамикой российского рынка автокредитования. Всего в стране за десять месяцев было выдано автокредитов на 546,2 млрд руб., что на 41,3% меньше прошлогоднего показателя в 930,5 млрд руб. Как отмечают в НБКИ, Воронежская область не входит ни в число регионов-антилидеров по снижению объемов выданных автокредитов, ни, наоборот, в субъекты, где было зафиксировано наименьшее падение.

Данных по динамике этого вида кредитования в других регионах Черноземья НБКИ не приводит, так как они не входят в число 30 лидеров РФ по объемам выданных автокредитов в денежном выражении.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте