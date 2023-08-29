Повара «Камского кабеля» – призеры Всероссийской олимпиады по кулинарному мастерству

25 августа на площадке PermExpo в рамках IV Всероссийской олимпиады по кулинарному искус-ству и сервису «Легенда» состоялся конкурс поваров и работников питания промышленных предприятий, на котором специалисты комбината питания «Камского кабеля» заняли призовое третье место.



По условиям конкурса, в номинации «Здоровье в промышленном городе» представителям 12 команд нужно было разработать комплексный обед, приготовить его на три персоны за 120 ми-нут и провести презентацию. Оценивало мастерство участников компетентное жюри – известные повара.

Организаторы отметили, что питание на промышленных предприятиях – важная часть безопас-ности населения, а каждый прием пищи должен быть не только вкусным, но и полезным. Особое внимание было обращено на формирование принципов правильного и здорового питания.

Комплексный обед, разработанный поварами «Камского кабеля», включал нежный паштет из куриной печени, овощной крем-суп, горячее блюдо из тыквы «Уральский сувенир», на десерт – кекс «Осенний» и напиток из свежих яблок с рябиной.

«Наша команда состояла из поваров трех столовых, находящихся на территории предпри-ятия «Камский кабель». Рецепты всех блюд были разработаны нами самостоятельно. Меню вдохновлено осенью и включает сезонные продукты – овощи и фрукты. Наш секрет – вкус-ная, но при этом обязательно доступная и полезная пища с необходимым количеством кило-калорий. Я горжусь нашей командой: во время конкурса участницы чувствовали себя уверенно и отлично справились со своей задачей. Они настоящие профессионалы, поэтому за вкусное и здоровое питание на нашем предприятии можно не переживать», – прокомментировала ди-ректор комбината питания при ООО «Камский кабель» Оксана Слизких.

На протяжении многих лет «Камский кабель» демонстрирует высокие достижения в улучшении условий труда, которые включают и формирование здорового образа жизни, и развитую внутри-корпоративную политику, и социальное партнерство, и обязательно – здоровье сотрудников.

ООО «Камский кабель»