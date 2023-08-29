В Самаре расследуют дело об убийстве с поджогом квартиры

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) после обнаружения тела с признаками насильственной смерти на пожаре в квартире дома на ул. Ново-Садовой в Самаре. Установлено, что погибший является 46-летним жителем Оренбургской области. На его теле обнаружены множественные колото-резаные ранения. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК Самарской области

«В кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний местный житель, который похитил у потерпевшего банковскую карту и совершал по ней денежные операции»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что потерпевший жил в Самаре на арендованной квартире. 24 августа текущего года он употреблял спиртное с подозреваемым. Между ними произошла ссора, и фигурант дела много раз ударил оппонента колющим предметом. После этого он поджог квартиру и скрылся с места преступления, выяснили силовики.

Ранее был задержан один из предполагаемых поджигателей самарского ритуального салона. Преступление было совершено 18 ноября 2022 года. В результате него погибли два человека.

Георгий Портнов