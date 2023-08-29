Приглашаем гостей и жителей Краснодара в музей им. Коваленко

В рамках Года культуры инвестиционный холдинг AVA Group и Ассоциация девелоперов Краснодарского края приглашают всех жителей и гостей краевой столицы посетить выставку «Истории Краснодара-2023». В экспозиции представлено 107 работ, выполненных в смешанных техниках. Посетители увидят Краснодар глазами лучших художников города и края: контрастным, по-особенному атмосферным и романтичным.

Для посещения выставка будет открыта с 31 августа по 1 октября 2023 года, но всего неделю, со 2 по 9 сентября 2023 при поддержке холдинга AVA Group и Ассоциации девелоперов Краснодарского края можно будет посетить ее бесплатно.

Время работы музея: ежедневно – с 10.00 до 18.00, кроме четверга. Четверг с 13.00 – 21.00. Понедельник - выходной день.

Адрес краевого музея им. Коваленко: г. Краснодар, ул. Красная, 15.

История Краснодара началась в 1793 году, когда Екатерина II своим указом передала земли между Азовским морем и рекой Кубань казакам в вечное пользование. Именем императрицы был назван город, ставший символичными воротами Кавказа, надежным рубежом государства на юге. Прошло 230 лет и сегодня Краснодар - один из самых динамично развивающихся городов России с богатой историей, культурой и традициями.

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