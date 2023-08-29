Тракторозаводский ТИК отказал в референдуме по отмене районных депутатов

Территориальная избирательная комиссия Тракторозаводского района Челябинска отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу преобразования двухуровневой системы местного самоуправления в одноуровневую с ликвидацией районных собрания депутатов. Решение принято 29 августа, сообщает председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков в своем telegram-канале.

По его словам, поводом для отказа стал адрес места пребывания, а не места жительства у одного из членов инициативной группы. «Это формальный повод, который будет устранен либо новым собранием инициативной группы, либо, при наличии процессуальных перспектив, обжалованием в вышестоящую комиссию»,– сообщает господин Щербаков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине июля по инициативе челябинских депутатов вопрос о возвращении одноуровневой системы местного самоуправления с прямыми выборами в гордуму и ликвидацией районных собраний был рассмотрен и одобрен на публичных слушаниях. Часть горожан считают, что вопрос об очередных реформах необходимо выносить на рассмотрение всех жителей Челябинска, а не на слушания, «где 160 человек решили судьбу миллионного города».