Замглавы Можгинского района Удмуртии признал вину в получении взятки

В Удмуртии суд избрал меру пресечения 44-летнему заместителю главы администрации Можгинского района. Ему запретили определенные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Обвиняемый против избрания данной меры не возражал, а также признал свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, мужчину обвиняют получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил деньги от субподрядчика, а за это должен был посодействовать в оплате подрядчиком стоимости работ, а также за обеспечить покровительство при заключении муниципальных контрактов.