Замглавы Можгинского района Удмуртии задержали по делу о взятках

В Удмуртии задержали 44-летнего замглавы администрации Можгинского района по подозрению в получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Сумма полученных средств не раскрывается, однако объем взятки указывается как «значительный», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, по версии следствия, мужчина получил деньги от субподрядчика, который занимался благоустройством территории образовательного учреждения. За деньги замглавы администрации должен был оказать содействие в оплате подрядчиком, с которым был заключен муниципальный контракт, стоимости работ, а также общее покровительство в продвижении интересов при заключении контрактов.

В рамках расследования допросили сотрудников и руководителей подрядной и субподрядной организаций, а также истребовали представляющие интерес документы. Обвиняемому мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.