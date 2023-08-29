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Коммерсантъ FM
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ФСБ: житель Омской области планировал диверсии на объектах около военных частей

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали местного жителя, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Ему ставили задачи по повреждению и уничтожению объектов инфраструктуры и разведке, утверждает ФСБ. В отношении задержанного возбуждено дело о государственной измене, ему вменяется также участие в деятельности террористической организации и диверсия (ст. 275, ст. 205.5, ст. 281 УК РФ).

Как сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина — «приверженец неонацистской идеологии, агент спецслужб Украины». Украинские «кураторы» ставили ему «задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Министерства обороны РФ». Он дал признательные показания.

Пресс-служба УМВД по Омской области уточнила, что задержанный — 21-летний житель Омска. Он обвиняется в поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей.

На видео, которое опубликовала омская полиция, задержанный говорит, что познакомился с неким Русланом и обсуждал с ним военную операцию на Украине. Руслан предложил мужчине «помочь тем, чтобы поджечь релейный шкаф». Тот согласился, поджег шкаф и отправил видео «заказчику».

Виктория Колганова

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