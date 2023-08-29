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Коммерсантъ FM
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DNS зафиксировал цены на 100 позиций техники и электроники по предложению ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к одному из крупнейших в России ритейлеров цифровой и бытовой техники, DNS, и предложила ограничить цены на товары для повышения доступности электроники. В перечне социально значимых товаров, на которые DNS зафиксировал цены,— 100 наименований.

Как уточнили в ФАС, программа ограничения цен будет действовать до конца октября в 1177 населенных пунктах присутствия магазинов электроники и бытовой техники. Также предусмотрена возможность продления программы. «По мнению ФАС России, присоединение DNS к инициативе по ограничению цен на технику и электронику позволит повысить их доступность для граждан. Служба проконтролирует соблюдение компанией принятых добровольных обязательств»,— говорится в сообщении службы.

Согласно перечню товаров, опубликованному на сайте DNS, компания, в частности, зафиксировала цены на холодильники, стиральные машины, кондиционеры, телевизоры, планшеты, а также мультиварки и блендеры.

Ранее с аналогичным предложением ФАС обратилась к сети магазинов «Детский мир». В соответствии с предложением ФАС «Детский мир» зафиксировал предельные цены на школьные товары, в том числе на форму и канцелярские принадлежности. ФАС отмечала, что такая мера позволит повысить доступность школьных товаров перед началом нового учебного года.

Милена Костерева

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