Отменены итоги повторных торгов по реконструкции водовода в Копейске

По предписанию Федеральной антимонопольной службы России отменены результаты повторного аукциона по реконструкции системы водоснабжения в Копейске. Информация об отмене протоколов рассмотрения и оценки вторых частей заявок и подведения итогов определения подрядчика опубликованы на сайте госзакупок 28 августа.

ФАС России признала частично обоснованной жалобу ООО «Авангард» (Санкт-Петербург). Ведомство выдало предписание с требованием к заказчику – муниципальному предприятию «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» рассмотреть заявки участников закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, а при заключении контракта установить условие о невыплате аванса, если победитель снизил начальную цену на 25% и более.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине июня был объявлен аукцион на реконструкцию участка водовода Челябинск – Копейск со строительством насосной станции в районе поселка Старокамышинск. Начальная цена составила 1,3 млрд руб. Победителем было признано ООО «Спецгазтехсервис». Но ФАС России отменила итоги аукциона после рассмотрения жалобы ООО «Русстрой» (Екатеринбург). Повторные торги выиграло ООО «СК Интег».