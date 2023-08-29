10 лет вместе: «Ростелеком» выступил цифровым партнером молодежного форума «Машук – 2023»

«Ростелеком» выступил цифровым партнером Всероссийского молодежного форума «Машук – 2023», который проходил в Пятигорске с 12 по 26 августа. Национальный провайдер построил беспроводную телекоммуникационную инфраструктуру на всей территории форума общей площадью 8,5 га, а также организовал собственные уникальные мероприятия в рамках образовательной и досуговой программы.



Фото: ПАО «Ростелеком»

Специалисты «Ростелекома» развернули самую крупную сеть Wi-Fi за всю историю «Машука» — 89 точек с суммарной скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Беспроводная связь обеспечила организаторам и участникам удобную круглосуточную коммуникацию для обучения, обмена информацией, организации онлайн-трансляций. В течение двух недель к сети Wi-Fi «Ростелекома» были подключены более 3,2 тыс. уникальных устройств. Общий объем переданных данных составил 32 ТБ. Форумчане установили на «Машуке» и новый цифровой рекорд: 19 августа было зафиксировано максимальное количество одновременно подключенных устройств — более 1,5 тыс.

«Десять лет “Машук” сотрудничает с “Ростелекомом”. За это время форум вырос в одну из ведущих образовательных площадок страны с современной телекоммуникационной инфраструктурой. Цифровые технологии позволили нам масштабировать наши ценности. Благодаря стабильному интернет-соединению мы смогли создать динамичное и активное пространство для обмена знаниями, идеями и опытом», — рассказал Иван Пальцев, исполнительный директор Всероссийского молодежного форума «Машук – 2023».

В этом году форум был посвящен Году педагога и наставника в России и прошел под девизом: «Учим тех, кто учит». Традиционно «Машук» состоял из двух очных смен, в работе которых приняли участие 2,2 тыс. человек. Это преподаватели, воспитатели, библиотекари, экскурсоводы, советники по воспитательной работе, студенты педагогических вузов и ссузов, учителя-блогеры, вожатые и наставники, дети и подростки от 14 до 17 лет, интересующиеся профессией учителя.

Образовательная программа «Машука» включала 12 тематических направлений. Лекции и открытые уроки проходили в том числе на площадке «Ростелекома», их посетили более 600 человек. Ведущие эксперты национального провайдера поделились методиками применения цифровых технологий в образовании. Машуковцы узнали о возможностях инструментов виртуальной реальности, кибербезопасности, больших данных для обучения.

Знаковым событием на форуме стала лекция вице-президента «Ростелекома» на Юге Сергея Мордасова. Спикер поделился личным опытом достижения успеха и рассказал о качествах, важных для современного лидера.

«Все ограничения только в нашей голове. Лидер – это тот, кто “смотрит за горизонт”, выходит из зоны комфорта и, как следствие, для достижения масштабной цели не боится изменить свое окружение. При этом важно помнить, что необязательно всем быть лидерами, но всегда важно оставаться людьми. Порядочность и искренность, следование собственным принципам и постоянное движение, несмотря на трудности, — уже немало для того, чтобы вести за собой. Суровые времена проходят, а сильные люди остаются», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент «Ростелекома» на Юге.

Также на форуме «Ростелеком» развернул площадку для организации досуга участников. Цифровым гидом для них выступила умная капсула от VK с голосовым помощником Маруся. Определить свои сильные профессиональные качества и soft skills* форумчане могли с помощью специальных тестов: их прошли более 350 человек. Для самых любознательных «Ростелеком» предложил викторину в области цифровых технологий, организованную с помощью специального чат-бота. В ней приняли участие около 300 человек, из них 40 самых эрудированных получили призы и подарочные сертификаты образовательной онлайн-платформы «Лицей». Кроме этого на форуме работала игровая зона «Ростелекома». В ней машуковцы делали памятные видеоклипы в 3D, а также участвовали в кибертурнире «Мир танков» и других интеллектуальных, музыкальных и юмористических играх и конкурсах.

«Ростелеком» постоянно поддерживает значимые социально-культурные и спортивные мероприятия в Ставропольском крае. В этом году национальный провайдер выступил партнером XXXI краевого творческого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья», Всероссийского слета школьников «Школьная весна» и Всероссийского фестиваля уличных культур и спорта «Кардо».

Получить информацию о проектах, реализуемых «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

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