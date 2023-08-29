На Кубани 5,2 тысячи семей направили маткапитал на обучение детей

В 2023 году в Краснодарском крае 5,2 тыс. семей направили средства материнского капитала на образование детей. Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов, всего семьям направили 412 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Средства маткапитала можно направить на оплату детского сада, секций, курсов, обучения в университете, на уроки творчества или вождения автомобиля. Также полученными деньгами можно оплатить частных нянь или преподавателей, имеющих лицензию и работающих в качестве индивидуального предпринимателя.

Краевой маткапитал на Кубани с начала года получили почти 4 тыс. многодетных семей. Сейчас его размер составляет 147,1 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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