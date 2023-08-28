На Кубани краевой маткапитал получили почти 4 тысячи семей

В Краснодарском крае с начала года выдали более 6,2 тыс. уведомлений на получение маткапитала. Средства получили почти 4 тыс. семей, имеющие трех и более детей. Как сообщает пресс-служба администрации Кубани, размер выплат сейчас составляет 147,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевой маткапитал выдают в рамках нацпроекта «Демография». Использовать его можно в полном объеме или по частям на улучшение жилищных условий на территории Кубани, газификацию или получение образования детьми. Также средства можно направить на медицинскую реабилитацию ребенка. Через три года со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей семьи могут направить маткапитал на погашение ипотеки.

Всего на выплаты в 2023 году из регионального бюджета Кубани предусмотрели 880,3 млн руб. Список необходимых документов для получения регионального маткапитала размещен на сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края. Информацию также могут предоставить по номеру горячей линии (8(800)55-000-55), в МФЦ или в управлении соцзащиты по месту жительства.

Татьяна Ручкина

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