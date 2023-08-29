«Робоавиа» планирует построить в Ростове завод по производству военных дронов

Симферопольская компания «Робоавиа» планирует построить завод по выпуску военных дронов в Ростове-на-Дону мощностью 48 единиц в месяц. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на руководителя московского представительства компании Валентина Киселева.

«Сегодня наше производство в Симферополе может выпускать до 16 дронов в месяц. Мы планируем расширение — открыть завод в Ростове-на-Дону, где будет ежемесячно производиться около 48 бортов»,— цитирует информагентство слова господина Киселева.

Глава московского представительства компании также рассказал, что помощь при открытии производства в Крыму компании оказало правительство региона, закупившее беспилотники для спонсируемых им подразделений. Сейчас в компании идет разработка двух новых беспилотников — разведывательного дрона «Сарыч-2» и ударного беспилотника «Сюрприз».

Как сообщалось ранее, соглашение о строительстве завода по производству беспилотников в Ростове-на-Дону было подписано властями региона и руководством компании в ходе выставки «Иннопром-2023». «Робоавиа» инвестирует в новое предприятие 500 млн руб. Здесь планируют выпускать 1,1 тыс. единиц БПЛА в год. Всего будет создано 500 новых рабочих мест

Анастасия Назарова