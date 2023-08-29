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В Ярославле нашли землю под поликлиники

В мэрии Ярославля подобрали землю для строительства новых поликлиник. Об этом сообщили на общегородском совещании.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поликлинику №1 на Московском проспекте экстренно закрыли из-за аварийного состояния. Пациентов перераспределили в поликлиники №2 на улице Попова и Ньютона, где недостает медицинского оборудования. Нагрузка в этих поликлиниках выросла на 40%. В ярославском правительстве приняли решение, что поликлиники (закрытая и на Ньютона) либо переедут в другие помещения, либо под них будут построены новые здания.

На совещании рассказали, что земельные участки, на которых можно разместить модульные поликлиники, уже найдены. Также есть и варианты по готовым помещениям, но их еще предстоит обсудить.

«Если мы имеем возможность сегодня предложить для приобретения помещения, то это процесс ускорит. Это, конечно, тоже очень важно, и мы должны такие предложения сами дать»,— сказал на совещании мэр Артем Молчанов.

Алла Чижова

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