В Ярославле две поликлиники хотят перевести в новые здания

Во Фрунзенском районе Ярославля планируется переезд двух поликлиник, одна из которых закрытая, в новые помещения. Если помещения найти не удастся — правительство намерено построить быстровозводимые здания. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поликлинику №1 на Московском проспекте экстренно закрыли из-за аварийного состояния. Пациентов перераспределили в поликлиники №2 на улице Попова и Ньютона, где недостает медицинского оборудования. По словам губернатора Михаила Евраева, нагрузка в этих поликлиниках выросла на 40%.

«Получается, что сейчас в районе, кроме одной закрытой поликлиники, есть и одна неполноценная. Нужно решить оба вопроса. Поэтому принято решение о переводе их в новые здания. Чтобы сделать это как можно скорее, поищем в районе помещения для покупки. Если подходящих вариантов в ближайшее время не найдется, будем строить два новых быстровозводимых здания и вводить их в эксплуатацию не позже чем через год»,— заявил господин Евраев.

Кроме того, было принято решение о продлении времени приема врачей в поликлиниках №2 и №3 до 22 часов. За это врачам будет положена доплата в размере 25-30 тыс. руб. Жители района также жаловались, что им тяжело добираться до поликлиники на Попова, в связи с этим с 9 сентября запустят дополнительный маршрут.

Алла Чижова