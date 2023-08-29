Минздрав РФ согласовал назначение министра здравоохранения Ульяновской области

Назначение Олеси Колотик-Каменевой на должность министра здравоохранения Ульяновской области согласовано. Соответствующее решение приняло министерство здравоохранения России. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

Фото: правительство Ульяновской области

«В ближайшее время губернатор подпишет соответствующее распоряжение»,— говорится в сообщении.

До последнего времени Олеся Колотик-Каменева работала министром здравоохранения региона с приставкой «и.о.».

Ранее в столице соседнего с Ульяновской областью Оренбуржья был объявлен конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы города – начальника управления архитектуры и комплексного развития территорий – главного архитектора. Документы принимаются до 3 октября текущего года включительно.

Георгий Портнов