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В Оренбурге начался конкурс по отбору кандидатов на пост зама градоначальника

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы Оренбурга – начальника управления архитектуры и комплексного развития территорий города – главного архитектора. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Конкурс проводится в два этапа. В рамках первого этапа конкурсная комиссия рассматривает предоставленные документы и принимает решение о допуске кандидата ко второму этапу»,— говорится в сообщении.

На втором этапе претенденту предстоит выступить с докладом на тему комплексного проектирования и градостроительных решений в управленческой деятельности в Оренбурге и пройти собеседование. Участники должны предоставить пакет документов, бланки которых размещены на официальном портале Оренбурга в разделе «Кадровое обеспечение». Это следует сделать до 3 октября текущего года включительно.

Ранее стало известно о том, что Елена Иванова покидает пост заместителя главы Оренбурга по социальным вопросам. О кадровых перестановках сообщил руководству городской администрации градоначальник Сергей Салмин.

Георгий Портнов

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