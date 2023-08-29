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Коммерсантъ FM
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Производители шаурмы предупредили о ее подорожании на 10–15% с сентября

Из-за подорожания мяса в России в сентябре вырастут цены на шаурму в среднем на 10–15%. Они могут быть и выше, если мясо курицы продолжит дорожать, заявили «Известиям» представители бизнеса.

По словам основательницы сети «Шоу'рма» Анастасии Филипповой, стоимость курицы за последние пять месяцев подскочила на 50%. В марте, как уточнила она, курица стоила 220 руб. за 1 кг, в мае — 280, с августа — 330, а в ряде регионов ценник вырос до 390 руб. «Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание. Если классическая шаурма стоила у нас 190 руб., то теперь будет стоить 210 руб.»,— уточнила она.

В «Мосшаурме» тоже допустили рост стоимости на 10–15% «и даже больше». «Цена также будет зависеть и от других ингредиентов, используемых в конечном товаре, ведь можно купить шаурму за 170 руб., а можно за 300»,— сказали в компании.

В оптовом сервисе по производству шаурмы «Рославаш» (поставляет в «Пятерочку», региональные точки общепита и на АЗС) сказали, что с начала года шаурма подорожала уже на 25%. «Новое повышение не исключаем... Пока прогнозируем рост цен на 5%»,— рассказал представитель компании Камиль Вазиев. Он также допустил, что производители уменьшат размер порции.

В Минсельхозе уверяют, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, а динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что повышает спрос на эту продукцию, а также увеличением производственных издержек. В пресс-службе министерства утверждают, что в сентябре на рынке ожидается снижение цен. По данным Росстата, к июлю средние потребительские цены охлажденных и мороженых кур выросли на 11,5%, а только за июль — на 6,99% (до 197,85 руб. за 1 кг). Окорочка с начала года подорожали на 4,7%, за июль — на 2,4% (227,8 руб.).

В августе российские рестораторы пожаловались на значительный рост цен на курицу и свинину. Как сообщал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, рост цен на курицу и свинину у поставщиков российских ресторанов с начала марта по конец июля составил 20–30%. Федеральная антимонопольная служба проверит цены трех крупнейших производителей мяса птицы (названия компаний не указывались).

Лаура Кеффер

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