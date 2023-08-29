Депутат-одномандатник покинул фракцию КПРФ в алтайском заксобрании

Депутат законодательного собрания Алтайского края Дмитрий Рождественский покинул фракцию КПРФ. Об этом он сообщил «Ъ-Сибирь».

«Два года работал депутатом. Возникли разногласия с членами фракции. Мне не особо нравится, как работа построена во фракции. Чтобы более продуктивно работать на своем округе, я решил покинуть партию и вступить в «Единую Россию»,— пояснил он.

«Еще одного депутата сломали. Фракция очищается от предателей и слабых коммунистов. Власть кого-то запугивает, кого-то деньгами и постами пытается переманить. Всё это месть власти в адрес КПРФ и Марии Прусаковой за нашу позицию по выборам губернатора»,— прокомментировал решение господина Рождественского заместитель руководителя партийной фракции Антон Арцибашев.

Дмитрий Рождественский был избран депутатом в 2021 году от одномандатного избирательного округа №15, включающего четыре района (Бийский, Красногорский, Советский и Солтонский). После его ухода во фракции КПРФ останется 19 человек.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе ряды КПРФ и ее фракции в заксобрании покинул Владимир Громов. Он заявил о готовности выступить в «Единую Россию».

Напомним, 8-10 сентября пройдут выборы губернатора Алтайского края. Действующий глава региона Виктор Томенко выдвинут ЕР на второй срок.

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Валерий Лавский