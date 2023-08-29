Компания «Интерлизинг» провела сбор заявок на облигации. Итоговый объем выпуска увеличен до 4,5 млрд рублей

24 августа компания «Интерлизинг» провела сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 4,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация 16,5% в даты выплат 7-11 купонов и еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны являются квартальными. Дюрация составит 2,2 года.



«Мы считаем облигации перспективным источником финансирования в лизинговой отрасли. Для Интерлизинга это уже шестой выпуск облигаций. В этот раз мы сделали акцент на привлечение розничных инвесторов, расширив круг организаторов. Спрос значительно превысил наши первоначальные ожидания, что позволило увеличить объем выпуска относительно изначально запланированного. Привлеченные средства, как и раньше, будут направлены на финансирование основной деятельности Компании – приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования для последующей передачи в лизинг. С учетом постоянно растущего спроса на лизинг мы и далее планируем активно прибегать к такому способу фондирования», – прокомментировал финансовый директор Интерлизинга Евгений Кочуров.

Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО) и АО «Тинькофф Банк». Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 миллиардов рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.

На данный момент компания «Интерлизинг» имеет кредитный рейтинг ruA-, присвоенный рейтинговым агентством Эксперт РА.

Информация о компании: ООО «Интерлизинг» – федеральная лизинговая компания, предлагающая свои услуги юридическим лицам и ИП по всей России. Компания работает с предприятиями различной специализации и обеспечивает МСБ транспортом, техникой и оборудованием. Адрес офиса в Екатеринбурге: ул. Бориса Ельцина 1а https://www.ileasing.ru/

ООО «Интерлизинг»