В морпорту Сочи планируют за год перевезти 130 тысяч человек

В морском порту Сочи за счет международных круизных и каботажных перевозок увеличился пассажиропоток. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора порта Юрия Владимирова, к концу года морская гавань может обслужить около 130 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«В 2021 году мы перевезли 92234 человека, в 2022 году 113023 человека, за 7 месяцев текущего года мы перевезли уже 90167 человек, налицо динамика увеличения»,— отметил Юрий Владимиров.

По его словам, в основном число пассажиров в порту растет за счет каботажных перевозок. При этом судна, осуществляющие перевозки между курортами Кубани, в течение всего лета были заполнены на 100%. В связи с этим возможен запуск дополнительных судов между Сочи и другими курортами края.

Сейчас между Новороссийском, Сочи и Геленджиком курсируют судна «Грифон» и «Комета». Они будут работать до конца сентября. В Абхазию направляется лайнер «Князь Владимир». Кроме того, в Турцию ходит Astoria Grande. По словам Юрия Владимирова, судно в каждый рейс заполняется примерно на 75%.

Татьяна Ручкина

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