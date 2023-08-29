Памфилова: в регионах на довыборах в Госдуму опробуют новую версию «Стоп дубль»

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам применят новую версию проекта «Стоп дубль», сообщила глава ЦИКа России Элла Памфилова. По ее словам, это обеспечит чистоту результатов голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В четырех регионах, где будут довыборы депутатов Госдумы, мы опробуем новую, доработанную на основе опыта 2021 года версию проекта "Стоп дубль", для того чтобы предотвращать неоднократное голосование»,— рассказала госпожа Памфилова в интервью «РИА Новости».

Система «Стоп дубль» впервые была применена в 2021 году. Каждому избирателю, выразившему желание проголосовать онлайн или по месту пребывания, присваивался уникальный обезличенный код, который член избиркома мог ввести на портале и увидеть, получил ли ранее этот гражданин бюллетень в другом месте.

Выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы пройдут в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). ЦИК сообщал, что запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В частности, впервые пройдут выборы в региональные заксобрания в новых регионах страны — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Милена Костерева