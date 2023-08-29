Сбербанк в Черноземье увеличил кредитование бизнеса на 30%

В первом полугодии 2023 года Центрально-Черноземный банк Сбербанка (ЦЧБ) предоставил компаниям и предпринимателям в макрорегионе кредиты на сумму более 350 млрд руб. Показатель увеличился на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе ЦЧБ. Динамику определили как оборотные кредиты на финансирование текущей деятельности предприятий так инвестиционные — на реализацию более 200 новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почти половина выданных кредитов пришлась на «крупные агропромышленные комплексы и сельхозтоваропроизводителей», пояснили в ЦЧБ. Представителям АПК в Черноземье Сбербанк за шесть первых месяцев 2023 года предоставил кредиты в сумме на более 151 млн руб. Малый бизнес в макрорегионе Сбербанк за январь-июнь 2023-го прокредитовал на порядка 50 млрд руб. (32 млрд руб. в первом полугодии 2022-го).

Председатель ЦЧБ Наталия Цайтлер считает, что такая динамика говорит об «адаптации бизнеса к новому ландшафту рынка» — «перестройке логистических цепочек, выходе на новые рынки, оптимизации бизнес-процессов»

«Вложения в перспективные проекты сегодня, позволяют получать новые технологии и продукты, в том числе в части импортозамещения, уже завтра»,— сказала госпожа Цайтлер.

В ЦЧБ уточнили, что «росту показателей способствовало не только увеличение более чем в два раза количества финансируемых проектов, но и расширение поддержки отдельных отраслей экономики, в частности металлургии».

Розничный рынок показывает аналогичную динамику. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в первой половине 2023 года жители макрорегиона стали еще более закредитованными, чем в 2022-м. Как рассчитал «Ъ-Черноземье» по данным Банка России, совокупный долг по еще не выплаченным кредитам всех видов — от потребительских до ипотечных— с января по июль увеличился на 10% и преодолел психологическую отметку в 1 трлн руб. Выдачи новых займов росли опережающими темпами — в Тамбовской области жители стали брать потребкредитов сразу вдвое больше. Банкиры считают, что жители кредитуются активнее в ожидании роста цен и ставок.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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