«Соболь NN»: автомобиль на все случаи жизни

Потребители сегмента легких коммерческих автомобилей высоко ценят приспособленность транспортных средств к выполнению широкого спектра задач. А потому с большим интересом они отреагировали на появление на рынке семейства «Соболь NN» — линейки автомобилей, подходящих под самые разные запросы коммерческого использования.

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Производство автомобиля «Соболь NN» стартовало в Нижнем Новгороде осенью прошлого года, и уже сейчас покупателям предлагается широкий ассортимент. Для грузоперевозок есть версии с бортовой платформой или отдельными надстройками фургонного типа: промтоварными, изотермическими, рефрижераторными и т. д. Для пассажиров существует модификация «комби» и… Впрочем, обо всем по порядку.

Грузовой ключ к мегаполисам

Можно ли сказать, что перед нами «многофункциональное транспортное решение», которое подойдет для широкого спектра задач? Почему бы и нет, ведь сценариев использования «Соболя» существует множество. В частности, с организацией грузоперевозок в мегаполисах отлично справится «Соболь NN» в модификации «цельнометаллический фургон». Просторный и вместительный грузовой отсек здесь имеет большой объем в 7,8 кубометра и позволяет разместить в ряд до трех европалет. Грузоподъемность — тонна. При этом по габаритам и маневренности автомобиль сравним с обычными легковушками — при длине 5,11 м фургон спокойно помещается на стандартном парковочном месте, а благодаря радиусу разворота 5,4 м и большому углу поворота колес в 45 градусов «Соболь» легко себя чувствует в тесноте городских улиц и переулков.

К слову, у фургона есть и облегченная версия полной массой 2,5 тонны, которая позволят ездить буквально по всем улицам Москвы без опаски попасть под ограничения «грузового каркаса».

Для людей и багажа

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Иногда помимо груза надо взять на борт и пассажиров. Для таких случаев существует «Соболь NN» в версии «комби». Да, грузовой отсек здесь поменьше — всего 3,8 кубометра, зато кабина уже двухрядная, где с комфортом можно разместить шесть человек (без учета водителя).

Между тем в текущем году был продемонстрирован вариант автомобиля в версии «пассажирский микроавтобус». Его преимущество — широкие возможности для трансформации салона. За водителем располагается двухместный диван, который можно установить по ходу движения или развернуть на 180 градусов. Позади него смонтирован еще один диван, но уже трехместный. Причем третий ряд можно двигать по специальным направляющим, регулируя объем багажного отсека и запас пространства для пассажиров. Кроме того, спинки кресел третьего ряда можно разложить на 90 градусов и получить ровную площадку (например, для сна во время путешествий). Уровень комфорта здесь на высоте: для удобства посадки микроавтобус оборудован подножкой и поручнем. В салоне установлены специальные консоли с USB-розетками, климат-контроль, подстаканники, вешалки. Опционально автомобиль можно оснастить Wi-Fi модулем. Также для всех модификаций «Соболя» доступна мультимедийная система с сенсорным экраном, телематическим комплексом и протоколами беспроводной связи с мобильными устройствами.

Удобен всем

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Грузы, пассажиры — здесь все ясно. А каков автомобиль с водительской точки зрения? Ведь профессия шофера трудна, и многочасовые поездки не прибавляют сил и здоровья. Создатели «Соболя NN» постарались учесть данный фактор и установили водительское кресло со специальным подрессоренным механизмом. Степень упругости регулируется индивидуально под вес водителя. Удобной посадке способствует и регулируемая по высоте рулевая колонка. Кроме того, в кабине водителю будет легко распределить все свои вещи благодаря многочисленным нишам и полкам.

В управлении «Соболь NN» удобен и покладист. Хорошую маневренность мы уже отметили, но нельзя не упомянуть и отличную обзорность. Благодаря широким двухсекционным боковым зеркалам здесь практически полностью исключены слепые зоны. Кроме того, уже в базе «Соболь NN» оснащен системами ABS и EBD, так что с безопасностью здесь все в порядке.

Проверенная конструкция и современные агрегаты

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В основе семейства «Соболь NN» лежит прочное рамное шасси. Задняя подвеска — зависимая, с продольным рессорами, тогда как передняя — уже многорычажная независимая. Такое решение положительно сказывается на плавности хода. Линейка силовых установок состоит из двух турбированных дизельных моторов. Первый — проверенный временем Cummins ISF 2.8. Второй — новый двигатель G 2.5. Это очень интересный мотор с несколькими важными преимуществами. Во-первых, при небольшом объеме 2,5 л он выдает 149 л. с. и 420 Нм крутящего момента, бОльшая часть которого доступна «на низах». Хорошие динамические характеристики сопровождаются и высокой экономичностью (в смешанном цикле — примерно 8 л на 100 км) благодаря системе впрыска топлива с увеличенным давлением до 2 тыс. бар и использованию в качестве коробки передач шестиступенчатой «механики», которая позволяет работать двигателю на оптимальных оборотах.

Во-вторых, в конструкции двигателя широко применяются легкие алюминиевые сплавы (из них, в частности, изготовлены головка блока цилиндров и поддон картера), что позволяет серьезно снизить вес агрегата. Впрочем, на ресурсе это никак не сказывается, так как блок цилиндров у моторов G-серии изготовлен из чугуна, а коленвал — из высокопрочной стали.

В-третьих, с обслуживанием двигателя не возникнет сложностей благодаря удобной компоновке, ременному приводу ГРМ (замена ремня — технологически очень простая процедура) и наличию гидрокомпенсаторов, что исключает из ТО трудоемкие работы по регулировке тепловых зазоров клапанов.

С заботой о ближнем

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Пожалуй, понятие удобства у «Соболя NN» реализовано во всех аспектах. Например, удобство обслуживания на двигателе не заканчивается — у автомобиля высокая степень локализации, и запчасти всегда находятся в доступе. Кроме того, завод предоставляет четырехлетнюю гарантию на автомобиль (или 200 тыс. км). Гарантия на защиту кузова от сквозной коррозии составляет 12 лет.

Удобен «Соболь NN» и для владельцев автопарков. В оснащение автомобиля включен телематический модуль Connect. При помощи фирменного мобильного приложения водитель может удаленно контролировать такие параметры, как уровень и расход топлива, скорость и коды неисправностей. При подключении расширенной версии доступны уже инструменты управления автопарком: мониторинг местоположения и показателей датчиков и бортовых систем в режиме реального времени, получение уведомлений о превышениях установленной скорости или попадании автомобиля в аварию, подробные отчеты обо всех поездках, а также возможность планирования заданий и поручений сотрудникам и автоматического контроля их выполнения.

Наконец, «Соболь NN» удобно приобретать благодаря различным финансовым инструментам: кредитным и лизинговым программам, а также формату подписки на автомобиль, когда в фиксированные ежемесячные платежи включены траты на эксплуатацию автомобиля. Клиенту только останется обеспечивать машину топливом, а техосмотр, страховка, налоги и плановое обслуживание уже включены в платеж по подписке.

Так что характеристика «Соболя NN» как автомобиля на все случаи жизни возникла не на пустом месте. Он готов примерить на себя любую роль. На базе «Соболя» даже создают специализированный транспорт, например для медицинских или социальных учреждений. И во всех случаях он остается удобным: в эксплуатации, в управлении, в комфорте, в обслуживании. Что это, если не истинная многофункциональность?

Георгий Алексеев