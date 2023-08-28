В Петербурге во время досрочных выборов избирателям раздадут маски и санитайзеры

На досрочных выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 по 4 сентября на всех экстерриториальных избирательных участках в Санкт-Петербурге будут раздаваться средства индивидуальной защиты (СИЗ). Об 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

В сообщении комиссии уточняется, что все избиратели в Петербурге будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая маски и санитайзеры.

Также отмечается, что четыре экстерриториальных избирательных участка для досрочного голосования будут расположены в городах Ленинградской области: Всеволожске, Тихвине, Гатчине и Кингисеппе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный продлил коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

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