ТАСС: обвиненный в госизмене Егор Тюкин был матросом Балтийского флота

Госагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что обвиненный в госизмене Егор Тюкин был матросом Балтийского флота. О деле в отношении мужчины стало известно сегодня, 28 августа.

«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения»,— рассказали агентству.

Карточка с делом в отношении Егоря Тюкина появилась в базе 2-го Западного окружного военного суда 23 августа.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Егору Тюкину 27 лет. Он начал служить в Северном флоте в 2021 году после окончания университета. По данным канала, дело может быть связано с терактом на корабле Черноморского флота. О предотвращении теракта ФСБ отчитывалась в июле.

«Медиазона» (признана иностранным агентом) писала, что Егор Тюкин учился в школе Архангельска, а затем поступил в Северный федеральный университет имени Ломоносова на специальности «фармация» и «медицинская биохимия».

Анастасия Ларина